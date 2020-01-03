Правительство Ирака осудило действия США по убийству высокопоставленного иранского генерала, а также иракских военных, назвав произошедшее нарушением суверенитета Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, временно исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди в пятницу, 3 января, заявил о том, что "самым решительным образом осуждает убийство военных Ирака и Ирана, которые являлись символами в победе против ИГИЛ, со стороны американских военных".

В серии сообщений в соцсетях премьер-министр Ирака назвал действия США "откровенным нарушением суверенитета Ирака и опасной эскалацией" ситуации в регионе. По словам Адиля Абдула-Махди, произошедшее является "актом агрессии против Ирака и против народа Ирака".

Глава кабинета министров Ирака также подчеркнул, что совершенные со стороны США убийства "нарушают условия пребывания военных США в Ираке". В связи с этим парламент страны в пятницу проводит экстренное заседания с тем, чтобы "принять экстренные меры по восстановлению суверенитета Ирака".

Это уже второе за последние несколько дней подобное осуждение действий США со стороны руководства Ирака. 31 декабря 2019 г. правительство Ирака заявило о нарушении суверенитета страны со стороны руководства США после нанесения военных ударов по территории Ирака.