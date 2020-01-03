Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться вечером в пятницу, хотя и отступили от сессионных максимумов; подъем в ходе торгов превышал 4% на информации о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 по Баку составлял $67,88 за баррель, что на $2,32 (3,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В течение сессии цена Brent поднималась более чем на $2,5, до $69,96 за баррель, максимально с сентября.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $2,05 (3,35%) - до $63,23 за баррель. Ранее цена контракта достигла восьмимесячного пика - $63,72 за баррель.