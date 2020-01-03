Один из лидеров представленного в парламенте Ирака блока "Аль-Бинаа" Хади аль-Амири может занять место убитого в результата нанесенного США удара заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

О выдвижении его кандидатуры на этот пост, как передает новостной портал Al Mavasin, заявил в пятницу официальный представитель главнокомандующего вооруженных сил республики генерал Абдель Карим Халаф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Аль-Амири выдвинут на пост замкомандующего "Аль-Хашд аш-Шааби" вместо аль-Мухандиса", - отметил он.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани. Оборонное ведомство США в своем заявлении проинформировало, что ракетный удар, приведший к гибели Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. Вместе с генералом были убиты аль-Мухандис и еще несколько человек. По версии американского Минобороны, удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах.

Глава депутатской фракции "Фатх" аль-Амири вместе с возглавляющим партию "Государство закона" экс-премьером Ирака Нури аль-Малики руководит блоком "Аль-Бинаа", претендующим на большинство в парламенте, и входит в командование шиитского ополчения.