Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем назвал гибель командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани результатом террористического акта со стороны США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все последствия (за убийство Сулеймани - ред.) лежат на США", - сказал Зариф в ходе телефонного разговора Гутеррешу, подчеркнув, что атака США является "террористическим актом".

В свою очередь, генсек ООН выразил обеспокоенность действиями США, заявив, что они приведут к эскалации напряженности в регионе.