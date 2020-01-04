Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Соответствующее заявление Куомо опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке я распорядился усилить меры безопасности на важных инфраструктурных объектах по всему штату. Я разместил национальную гвардию в аэропортах [города] Нью-Йорк, - указал губернатор штата. - Несмотря на то, что прямых указаний на угрозу Нью-Йорку не поступало, мы готовы и начеку".

Ранее мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио провел рабочее совещание с шефом городской полиции Дермотом Ши и начальником контртеррористического подразделения полиции Джоном Миллером для обсуждения дополнительных мер безопасности. "Я побеседовал с комиссаром Ши и его заместителем Миллером по поводу неотложных шагов, которые предпримет управление полиции Нью-Йорка для защиты ключевых объектов города Нью-Йорк от любых попыток Ирана или его союзников-террористов осуществить акт возмездия Америке. Нам придется сохранять в связи с этой угрозой бдительность еще долгое время", - написал градоначальник в пятницу в Twitter.