Американские специалисты зафиксировали резкий всплеск антиамериканской активности в аккаунтах сети микроблогов Twitter и Instagram вскоре после нанесения Соединенными Штатами в Ираке авиаударов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на данные лаборатории цифровой экспертизы аналитического центра Атлантического совета, базирующегося в Вашингтоне.

По оценке газеты, речь идет о владельцах учетных записей, зарегистрированных в Иране. Они размещают до 3 тыс. твитов каждые 45 минут. Содержание постов носит сугубо антиамериканский характер: угрозы, изображения президента США Дональда Трампа с отрубленной головой, гробы, покрытые американскими флагами.

Сотрудники лаборатории полагают, что всплеск активности - это только начало масштабной кампании в киберпространстве.