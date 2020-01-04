В Госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Майк Помпео обсудил с президентом Ирака Бархамом Салехом убийство иранского генерала Касема Сулеймани, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

"Госсекретарь ясно дал понять, что США привержены деэскалации. Президент Салех согласился с необходимостью сократить напряженность в регионе. Госсекретарь повторил, что США привержены суверенитету и независимости Ирака", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что США признались, что провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В результате погибли восемь человек. Среди них заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис. В Пентагоне заявили, что действовали по указу президента США Дональда Трампа. Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи пообещал "жестко" отомстить.