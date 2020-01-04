Пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лайнер авиакомпании Red Wings со 176 пассажирами на борту вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург. По данным телеканала, причиной посадки экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой.

Перед приземлением самолет выработал топливо и зашел на посадку.

Представители аэропорта подтвердили причину посадки.