https://news.day.az/world/1191070.html В России самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку
В России самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку
Пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Лайнер авиакомпании Red Wings со 176 пассажирами на борту вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург. По данным телеканала, причиной посадки экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой.
Перед приземлением самолет выработал топливо и зашел на посадку.
Представители аэропорта подтвердили причину посадки.
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