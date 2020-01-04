Убийство американскими ВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани внесло раскол в ряды членов Конгресса. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Позиции по этому вопросу разделились по партийным линиям. "Республиканцы и демократы были едины в том, что называли Сулеймани врагом Соединенных Штатов и террористом, и никто не оплакивал его смерть", - пишет издание. "Однако в то время как республиканцы приветствовали то, что они называли решительным шагом [президента США Дональда] Трампа, демократы раскритиковали распоряжение президента действовать в одностороннем порядке, выразив также серьезную обеспокоенность тем, что эти действия приблизят Соединенные Штаты к трудноразрешимой войне с Ираном", - подчеркивает газета.

Демократы в Конгрессе были недовольны тем, что президент не уведомил законодателей о планах нанести удар заранее, как того требует американское законодательство. В результате, по их словам, на тот момент, когда Трамп отдал распоряжение о проведении операции, администрация США не имела на это разрешения Конгресса.

Сам президент, как отмечает газета, в ответ поставил под сомнение то, что демократам можно было доверять настолько чувствительную с точки зрения обеспечения секретности информацию. Так, он разместил у себя в Twitter сообщение одного из консервативных комментаторов, заявившего, что демократов не уведомили о готовящемся ударе по той же причине, по которой не уведомили самых иранцев. "Трамп делал аналогичные намеки по поводу того, что демократам нельзя доверять, и после октябрьской операции, в результате которой был убит лидер "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. В то время Трамп заявил, что не сказал об этом спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, бывшему члену спецкомитета по разведке, потому что "хотел убедиться в том, что это останется в секрете", - пишет газета.

Уведомление Конгресса

Ранее глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) заявил о том, что Конгресс не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит Сулеймани, как того требует американское законодательство. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп не имел разрешения от Конгресса на совершение этого действия.

Позднее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила о том, что юристы Белого дома провели консультации со специалистами по национальной безопасности, по итогам которых было принято решение о том, что Трамп имеет законные основания отдать приказ, руководствуясь соображениями самообороны, и пренебречь в таком случае необходимостью получения на это одобрения американских законодателей.