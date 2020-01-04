Советник президента США по нацбезопасности назвал цель убийства Сулеймани
Целью убийства генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани было "предотвратить дальнейшее кровопролитие". Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в ходе брифинга для журналистов в пятницу, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, Сулеймани планировал нападения на американских военнослужащих "через своих подручных" и напрямую через КСИР. Действие США советник назвал "самообороной".
"Это было спланировано, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, это было оборонительное действие", - сказал О'Брайен.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп действовал в соответствии со своими полномочиями, распорядившись провести операцию против Сулеймани.
Вместе с тем, по его словам, администрация США не намерена разглашать данные о том, какие именно вылазки готовил Сулеймани.
Он рассказал, что иранский генерал прибыл в Багдад из Дамаска, где готовил атаки на американских дипломатов и военнослужащих. В ответ на просьбу предоставить больше деталей этих планов О'Брайен назвал эти сведения "чрезвычайно секретными" и отказался раскрывать подробности.
Советник также подчеркнул, что США рассчитывают, что после произошедшего Иран выберет "правильный путь" переговоров, а не эскалации.
"У Ирана есть два пути. Один - это путь дальнейшей эскалации, и он приведет в никуда иранский народ и режим... Если они выберут путь эскалации, это будет очень плохим решением", - заявил О"Брайен.
Он добавил, что альтернативный путь - это сесть с США за стол переговоров, чтобы Тегеран отказался от ядерной программы и прекратил в регионе эскалацию и войны через своих представителей.
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке 2 января при налете американской авиации. Он находился в автомобиле, который двигался из аэропорта Багдада. Сулеймани командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс". Оно отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом.
КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны.
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