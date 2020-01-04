Целью убийства генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани было "предотвратить дальнейшее кровопролитие". Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в ходе брифинга для журналистов в пятницу, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Сулеймани планировал нападения на американских военнослужащих "через своих подручных" и напрямую через КСИР. Действие США советник назвал "самообороной".

"Это было спланировано, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, это было оборонительное действие", - сказал О'Брайен.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп действовал в соответствии со своими полномочиями, распорядившись провести операцию против Сулеймани.

Вместе с тем, по его словам, администрация США не намерена разглашать данные о том, какие именно вылазки готовил Сулеймани.

Он рассказал, что иранский генерал прибыл в Багдад из Дамаска, где готовил атаки на американских дипломатов и военнослужащих. В ответ на просьбу предоставить больше деталей этих планов О'Брайен назвал эти сведения "чрезвычайно секретными" и отказался раскрывать подробности.

Советник также подчеркнул, что США рассчитывают, что после произошедшего Иран выберет "правильный путь" переговоров, а не эскалации.

"У Ирана есть два пути. Один - это путь дальнейшей эскалации, и он приведет в никуда иранский народ и режим... Если они выберут путь эскалации, это будет очень плохим решением", - заявил О"Брайен.

Он добавил, что альтернативный путь - это сесть с США за стол переговоров, чтобы Тегеран отказался от ядерной программы и прекратил в регионе эскалацию и войны через своих представителей.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке 2 января при налете американской авиации. Он находился в автомобиле, который двигался из аэропорта Багдада. Сулеймани командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс". Оно отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом.

КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны.