На севере Багдада был нанесен удар с воздуха по автоколонне, в которой предположительно находились представители шиитского ополчения.

Багдадский журналист Хайдер Хуссейни опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлена атака, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.. Он пояснил, что удар был нанесен в районе Таджи.

Ранее агентство Reuters заявило, что в результате удара погибли шесть человек.

Напомним, ночью 3 января американские силы нанесли удар по автомобилям рядом с международным аэропортом Багдада.

В результате нападения был убит иранский генерал, командующий подразделением "Кудс" КСИР Касем Сулеймани.

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