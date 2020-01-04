Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом - ВИДЕО
На севере Багдада был нанесен удар с воздуха по автоколонне, в которой предположительно находились представители шиитского ополчения.
Багдадский журналист Хайдер Хуссейни опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлена атака, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.. Он пояснил, что удар был нанесен в районе Таджи.
Ранее агентство Reuters заявило, что в результате удара погибли шесть человек.
Напомним, ночью 3 января американские силы нанесли удар по автомобилям рядом с международным аэропортом Багдада.
В результате нападения был убит иранский генерал, командующий подразделением "Кудс" КСИР Касем Сулеймани.
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