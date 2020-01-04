Эскалация конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке, получившего новый виток после убийства в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, создает риск повышения цен на нефть. Такое мнение высказали эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics (ОЕ), передает Day.Az со ссылкой на "Российскую газету".

Аналитики предполагают, что убийство Сулеймани будет способствовать дальнейшим военным действиям в регионе, что сохранит повышенную премию за риск цен на нефть. Прогноз цены на нефть марки Brent в этом году на уровне 64,6 доллара за баррель сместился в сторону повышения, пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет ОЕ.

Отмечается, что стоимость нефти марки Brent уже выросла на 4%, превысив 69 долларов за баррель. Потенциальное нарушение поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе также создает повышательный риск для цен на нефть, отмечают эксперты.

Напомним, накануне Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента Дональда Трампа США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Вместе с ним были убиты около 10 человек, включая заместителя командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис.

Власти Ирака резко осудили действия США, назвав операцию Пентагона "актом агрессии и нарушением суверенитета", который "поджигает фитиль разрушительной войне в Ираке и регионе". Президент Ирана Хасан Роухани пообещал Вашингтону "сокрушительный ответ".