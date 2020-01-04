США опровергают информацию о нанесении авиаударов по району Эт-Таджи к северу от Багдада. Соответствующее сообщение опубликовал в субботу на своей странице в Twitter официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни", - отметил он.

Как сообщал ранее телеканал As Sumaria, в ночь на субботу американскими ВВС был нанесен удар по колонне шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", в которой находились врачи движения.

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря 2019 года по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. После налетов американской авиации у посольства США в Багдаде начались массовые манифестации.

Обстановка еще больше накалилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Вашингтон возложил на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде.