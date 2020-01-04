https://news.day.az/world/1191089.html Купив новенький внедорожник, водитель тут же умудрился его разбить - ВИДЕО
Купив новенький внедорожник, водитель тут же умудрился его разбить - ВИДЕО
Житель Ибиня (провинция Сычуань, Китай), купивший новенький внедорожник, недолго радовался своему приобретению, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Выехав из дилерского центра, незнакомец врезался в деревья и совершил вместе со своей машиной эффектный прыжок. Конечно, после такого приключения новым его внедорожник уже не назовёшь.
Мужчина с горечью рассказал о произошедшем. Поехав под уклон, он почему-то запаниковал и перепутал педали - именно это и привело к инциденту.
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