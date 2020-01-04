Тегеран отомстит за совершенное США убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он напомнил, что Америка уже ведет экономическую войну против Ирана, а теперь, после убийства одного из самых любимых в народе генералов, "открыта новая глава этой войны".

Постпред предупредил, что Иран не закроет глаза на это убийство.

"Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран".

Кроме того, Маджид Тахт-Раванчи отметил, что доказательств, что Сулеймани представлял угрозу американцам нет, как бы того ни хотел госсекретарь США Майкл Помпео.