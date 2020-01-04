Необычный дорожный инцидент, произошедший рано утром 26 декабря на дороге в районе Янпу (город Шанхай, КНР), попал на видеокамеру наружного наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации СМИ, местный житель, выпив для храбрости, попытался осуществить давно "вынашиваемый" коварный замысел страховой аферы.

Молодой человек выбрал в качестве цели автомобиль-такси и преградив ему дорогу, инсценировал столкновение. Затем, для пущей реалистичности картины, аферист принялся демонстрировать из себя пострадавшего и повалявшись на капоте автомобиля, а затем на земле, дождался, когда водитель такси выйдет из салона, после чего с кулаками бросился на своего "обидчика".

Прибывшие спустя несколько минут полицейские арестовали вошедшего в роль "страдальца" и поместили его в камеру. В итоге коварный план афериста с треском провалился и вскоре он будет осуждён за преднамеренную провокацию и нанесение побоев таксисту.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

