Убийство в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани может привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства <...> Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным", - написал Кадыров.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации ракетным ударом в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.