В канун Нового года неизвестный автомобилист, совершая разворот на дороге в китайской провинции Шаньдун, лишил двухколёсных средств передвижения нескольких велосипедистов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Крайне неудачный манёвр в исполнении неопытного водителя попал на видеокамеру, установленную рядом с торговым заведением. Автомобиль, сбив ограничительный столб, наехал на стоящие у обочины дороги велосипеды.

В результате инцидента никто не пострадал. Виновнику происшествия предстоит оплатить причинённый ущерб владельцам переломанных велосипедов.

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