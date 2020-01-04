https://news.day.az/world/1191111.html Неумелый владелец внедорожника проложил маршрут по велопарковке - ВИДЕО
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Неумелый владелец внедорожника проложил маршрут по велопарковке - ВИДЕО
В канун Нового года неизвестный автомобилист, совершая разворот на дороге в китайской провинции Шаньдун, лишил двухколёсных средств передвижения нескольких велосипедистов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Крайне неудачный манёвр в исполнении неопытного водителя попал на видеокамеру, установленную рядом с торговым заведением. Автомобиль, сбив ограничительный столб, наехал на стоящие у обочины дороги велосипеды.
В результате инцидента никто не пострадал. Виновнику происшествия предстоит оплатить причинённый ущерб владельцам переломанных велосипедов.
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