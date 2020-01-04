Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В результате этого нападения погиб один американский контрактник. После этого Трамп поручил своим советникам начать разработку авиаудара. Этим занимались консультант по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Планы обсуждались по защищенным каналам связи, другие сотрудники Белого дома не знали об обсуждениях удара, утверждает агентство.

По данным одного из источников, американские военные напрямую не следили за Сулеймани.

Решение об ударе Трамп принял после донесения разведки о том, что генерал находится в аэропорту Багдада. Два других источника агентства сообщили, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани в Багдаде и отслеживал его маршрут.

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. Атаку санкционировал Дональд Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.

Российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре.