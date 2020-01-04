Президент Ирана Хасан Роухани навестил семью командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января в результате операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде, и выразил родным генерала свои соболезнования.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Напомним, что в пятницу Пентагон сообщил о ликвидации ракетным ударом в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в связи с этим в стране трехдневный траур. Также он назначил нового командира командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

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Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.