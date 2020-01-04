Эта женщина, пришедшая в ресторан, и не подозревала, что скоро станет главной героиней курьёзного происшествия, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Рядом с незнакомкой разворачивалось целое шоу - повар показывал трюки с тестом для лапши, раскручивая съедобную "верёвку" в разные стороны.

Представление пошло совершенно не по плану, ведь умелец так увлёкся, что по неосторожности ударил посетительницу тестом по лицу. Вряд ли она сильно пострадала, но вот о величине её недовольства остаётся только догадываться.

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