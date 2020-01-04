В столице Ирака в субботу прощаются с погибшими ранее в Багдаде в результате американского авиаудара влиятельным иранским деятелем генералом Касемом Сулеймани, а также заместителем главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом и сопровождавшими их офицерами, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Джазира", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Гроб с телом аль-Мухандиса покрыт национальном иракским флагом, гроб Сулеймани обернут черной тканью. На улицы вышли несколько тысяч человек, которые скандируют антиамериканские лозунги. Иракских командиров, скорее всего, похоронят уже в субботу. По данным иранских СМИ, Сулеймани будет доставлен в Иран и похоронен на следующей неделе.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.