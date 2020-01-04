Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму ежегодного обязательного взноса России в бюджет организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За 2020 год Россия должна будет заплатить 1 015 977 долларов. Бюджет агентства формируется из взносов стран, размер которых ежегодно увеличивается на восемь процентов. В прошлом году Россия выплатила организации 946 тысяч долларов.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, а также их проведения. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.

Тогда же стало известно, что РУСАДА заплатит WADA максимально возможный штраф. Он составит 100 тысяч долларов, или 10 процентов от годового бюджета организации.