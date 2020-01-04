Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа. Как сообщается на сайте Суворовского отдела полиции в Одессе, 43-летний украинец скончался на месте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После развода пара поддерживала дружеские отношения и Новый год встречала вместе. В разгар празднования возник спор, во время которого 40-летняя хозяйка схватила деревянную скалку и побила гостя по голове.

Полицейские узнали о произошедшем после того, как женщина дозвонилась в экстренную службу по номеру 102 и сообщила о домашнем насилии над ней.

"Приехав по вызову, в квартире заявительницы стражи порядка обнаружили покойника с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. С места происшествия правоохранители изъяли и вероятное орудие преступления - скалку и другие вещественные доказательства", - уточнили полицейские.

Одесситку задержали по подозрению в умышленном убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.