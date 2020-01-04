https://news.day.az/world/1191162.html Морские львы украли лодку и прокатились, едва не утопив ее - ВИДЕО
Морские львы украли лодку и прокатились, едва не утопив ее - ВИДЕО
Пользователи Сети активно обсуждают видео с поездкой гигантских морских львов на лодке, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".
Очевидец Джошуа Филлипс снял необычное зрелище во время своей поездки по реке. В своем Facebook он отметил, что в реке был еще один морской лев, который пытался забраться на лодку.
"К счастью, у него это не получилось. Иначе, мне кажется, лодка бы просто пошла ко дну", - поделился мужчина.
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