Пользователи Сети активно обсуждают видео с поездкой гигантских морских львов на лодке, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

Очевидец Джошуа Филлипс снял необычное зрелище во время своей поездки по реке. В своем Facebook он отметил, что в реке был еще один морской лев, который пытался забраться на лодку.

"К счастью, у него это не получилось. Иначе, мне кажется, лодка бы просто пошла ко дну", - поделился мужчина.

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