Убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Преступление, совершенное США, останется в истории как тяжелейшее из их преступлений в отношении иранской нации. Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет", - сказал Роухани, посетив членов семьи погибшего генерала.

По словам президента Ирана, глава спецподразделения КСИР, отвечавший за военные операции Ирана за рубежом, служил безопасности не только страны, но и региона, в том числе народов Ирака, Сирии, Йемена, Ливана и Афганистана.

"Восполнить потерю генерала Сулеймани непросто, поскольку он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом", - добавил Роухани.



В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

