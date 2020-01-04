"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой украинской компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее сообщалось, что после пяти дней переговоров Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января. "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через Украину, компанией-организатором транзита станет "Нафтогаз". "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины", в свою очередь, заключили транспортное соглашение, "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" - межоператорское соглашение.

Согласно документу, "Нафтогаз" забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

1 января глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что первая ночь работы компании прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.