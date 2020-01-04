Экс- глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон сбежал из Токио в сопровождении бывшего бойца американского спецподразделения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сам Гон заявлял, что покинул Японию без чьей-либо помощи.

По словам источников газеты, побег топ-менеджера планировался на протяжении нескольких месяцев. Организовать отъезд из Токио Гону помог бывший американский спецназовец Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, специализирующуюся на вопросах безопасности.

Автор статьи утверждает, что план начали реализовывать 28 декабря. В этот день частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку, на борту лайнера находились Тейлор.

Отмечается, что в самолет также загрузили два больших контейнера, в одном из которых и спрятался Гон.

19 ноября 2018 года Карлос Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Он якобы не задекларировал должным образом свои доходы на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год.

Гон, по версии следствия, переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.