Австралия мобилизует три тысячи резервистов для борьбы с лесными пожарами. Кроме того, правительство выделит почти 14 миллионов долларов на аренду пожарных самолетов. По последним данным, жертвами стихии стали уже 16 человек. Экстренные службы Индонезии, тем временем, устраняют последствия наводнений и оползней. В результате природного катаклизма погибли 53 человека.

Десятки миллионов долларов экстренной помощи и почти 3 тысячи резервистов. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, правительство Австралии в срочном порядке выделяет ресурсы, чтобы справиться с сильнейшими в истории страны лесными пожарами. Причём, если раньше резервисты помогали бороться с природными катаклизмами на добровольной основе, то сейчас речь идёт о мобилизации по соответствующему приказу.

"Впервые в истории нашей страны не в качестве волонтёров, а по соответствующему приказу мы бросаем на борьбу с огнём резервистов. В общей сложности мы призовём до 3 тысяч человек, которые в ближайшие дни будут направлены во все регионы, охваченные лесными пожарами", - пояснила министр обороны страны Линда Рейнольдс.

Число погибших в результате природной катастрофы растёт с каждым днём. Накануне экстренные службы обнаружили тела двух погибших на острове Кенгуру. Водитель и пассажир легкового автомобиля не смогли покинуть охваченное огнём шоссе. В общей сложности пожары уничтожили несколько миллионов гектаров земли. Сгорели тысячи домов, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых районах дым сейчас настолько густой, что тушить пожары с воздуха стало невозможно. Для эвакуации населения власти используют корабли ВМС.

"Я призываю население следовать инструкциям экстренных служб, проявлять максимальную сдержанность и терпение. Природная катастрофа достигла общенационального масштаба. Каждый час правительство на уровне всех инстанций прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить необходимые ресурсы и поддержку населению в этой крайне сложной ситуации", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Поддержку населению оказывают и власти Индонезии. В результате наводнений и оползней там погибли свыше 50 человек. По данным национального агентства по противодействию стихийным бедствиям, более 170 тысяч человек остались без жилья. Некоторые улицы Джакарты до сих пор остаются затопленными. По данным метеорологов, в ближайшие сутки проливные дожди не прекратятся.