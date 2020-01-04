Британский телевизионный духовный медиум и актер Дерек Акора (Derek Acorah) умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила его жена Гвен на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, Акора скончался 3 декабря "после крайне непродолжительной болезни". Перед смертью он впал в кому и находился в реанимации. При этом Гвен отдельно указала, что в больнице его преследовала некая недовольная пара.

Daily Mail отмечает, что за несколько дней до смерти Акора писал в соцсетях, что заболел гриппом. При этом он надеялся на выздоровление.

Акора стал известен по британскому телешоу Most Haunted, в котором команда экспертов в области паранормальных явлений исследует различные "проклятые" места. При этом мужчина неоднократно подвергался критике, его способности медиума ставили под сомнение. Самый серьезный инцидент, после которого он покинул проект, произошел в 2005 году. Тогда в Акору якобы вселился дух человека, который, как оказалось, был придуман.

До и после Most Haunted он участвовал и в других "паранормальных" шоу. Британец также появлялся в эпизодической роли в одной из серий сериала "Доктор Кто". В последние годы Акора ездил по стране со своими выступлениями. Они были запланированы, в том числе, на 2020 год, передает BBC News.