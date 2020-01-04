Генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону эскалацию напряженности в Ираке. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт, передает Day.Az.

"Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону последние события. НАТО тщательно мониторит ситуацию в регионе", - заявил он.

Ранее в субботу штаб-квартира НАТО сообщила о приостановке работы своей миссии в Багдаде по подготовке офицеров для иракской армии.

Эскалация в Ираке

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. Пентагон утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США. Он также указал, что Тегеран примет меры на международном уровне, чтобы Вашингтон ответил за убийство генерала.

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