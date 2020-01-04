https://news.day.az/world/1191227.html Новый рекорд: годовая инфляция в Германии выросла в декабре 2019 года до 1,5%
Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам Евросоюза, выросла в декабре 2019 г. до 1,5% в годовом выражении, это максимальный темп роста с июня 2019 г. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Новый рекорд: годовая инфляция в Германии выросла в декабре 2019 года до 1,5%
Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам Евросоюза, выросла в декабре 2019 г. до 1,5% в годовом выражении, это максимальный темп роста с июня 2019 г. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По сравнению с показателем в октябре 2019 г., годовая инфляция в декабре 2019 г. выросла на 0,6%, это максимальный рост с апреля 2019 г. В сентябре потребительские цены снизились в среднем на 0,8%.
Между тем инфляция, рассчитанная по стандартам Германии, выросла в декабре 2019 г. на 1,5% в годовом выражении и 0,5% в месячном выражении.
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