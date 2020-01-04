Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани будет наказывать американцев, "где бы они ни находились в пределах досягаемости". Как пишет Reuters, такое обещание дал один из командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам генерала Голамали Абухамзе (Gholamali Abuhamzeh), возглавляющего подразделения в провинции Керман, Иран оставляет за собой право отомстить США. При этом возможными являются и атаки на корабли в Персидском заливе. "Ормузский пролив - жизненно важен для Запада, его пересекает большое количество американских эсминцев и военных кораблей", - отметил командующий.

Абухамзе добавил, что Тегеран уже давно определил для себя главные американские цели. "35 объектов США в регионе, а также Тель-Авив находятся в пределах досягаемости", - добавил он.

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани. До этого иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил расправу над генералом с объявлением войны.

Генерал элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани.