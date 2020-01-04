В то время, как американский сланцевый сектор замедляется, добыча нефти в других странах, не входящих в ОПЕК, продолжает увеличиваться.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, производство сланцевой нефти в США в 2019 г. росло, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие годы. Но самое главное, из-за того, что инвесторы теряют интерес, а рынок капитала уже не такой дружественный, нефтегазодобывающим компаниям становится все труднее финансировать бурение без денежного потока. Поскольку компании вынуждены сокращать расходы в погоне за прибылью, рост предложения, скорее всего, замедлится, пишет oilprice.com.



В последние несколько лет баланс мирового предложения часто зависел от темпов роста спроса и темпов роста сланцевого производства в США. Устойчивый избыток предложения возник из-за того, что сланец рос намного быстрее, чем его могли переварить потребители. ОПЕК+ пришлось сокращать добычу несколько раз, чтобы хоть как-то сбалансировать ситуацию на рынке.



Однако в 2020 г. другие страны будут увеличивать добычу, в то время как американский сланцевый сектор нажмет на тормоза. "С одной стороны, на зрелых месторождениях были запущены новые небольшие и крупные проекты, что привело к многолетним максимумам в норвежском Северном море, Мексиканском заливе и Бразилии", - говорится в аналитическом докладе JBC Energy. Нефтяные компании продолжают направлять деньги в Норвегию и Мексиканский залив, потому что они сокращают расходы, а в Бразилии введены в эксплуатацию подсолевые месторождения.



"Кроме того, мы видим, как некоторые страны стабилизировали свое производство после длительного снижения, как, например в Мексике и Китае", - отмечают аналитики JBC .



В добавок к этому, ExxonMobil только что начала добычу на своем месторождении в Гайане, что приведет к дополнительным поставкам в размере 120 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что в ближайшие годы эта цифра увеличится до 750 тыс. баррелей в сутки.



"В целом в 2020 г. может произойти самый большой за последние 15 лет скачок поставок - примерно 820 тыс. баррелей в сутки - из стран, не входящих в ОПЕК (за исключением США),- прогнозирует JBC. - Между тем, рост сланцевой добычи в США, по-видимому, достиг своих пределов в 2019 г.".



При этом JBC по-прежнему ожидает, что США увеличат в 2020 г. добычу на 850 тыс. баррелей, что намного меньше, чем ежегодный рост сектора в последние несколько лет.



Этот прогноз совпадает с ожиданиями других аналитиков. Компания Rystad Energy полагает, что американские сланцевые инвестиции могут сократиться на 12% в 2020 г., в то время как расходы на шельф увеличатся на 5%. По сути, глубоководная добыча - единственный сегмент, где ожидается увеличение расходов в 2020 г.



Между тем, с нами остается угроза изменения климата и переход к возобновляемым источникам энергии. Крупные банки начинают сокращать расходы на углеводородное топливо, что неминуемо приведет к увеличению стоимости капитала. До сих пор это было проблемой для угля, а не для нефти и газа. Но все быстро меняется.



"Изменение климата и инвесторы - две самые большие проблемы для нефтяного рынка", - уверен исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.



Расходы на долгосрочные шельфовые проекты противоречат наметившейся тенденции, но сектор продолжает надеяться, что не пострадает от зеленой энергетики. Rystad считает, что любой нефтяной проект с порогом безубыточности $60 за баррель будет нежизнеспособным в 2020-х г.



Между тем, предложение продолжает увеличиваться более быстрыми темпами, чем спрос. МЭА ожидает, что в I квартале 2020 г. на нефтяном рынке излишки могут достигать 0,7 млн баррелей в сутки.

Отрасль продолжает развиваться, хотя инвесторы отворачиваются от нее. Следующий год может оказаться годом электромобиля, считают некоторые аналитики. По мере того, как возобновляемые источники энергии - в первую очередь электромобили - продолжают завоевывать долю рынка, угроза падения спроса на нефтяном рынке будет только усиливаться.

