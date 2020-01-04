Крупнейший польский авиаперевозчик LOT принял решение не летать над Ираном, выбирая другие маршруты для рейсов из Варшавы в Индию, Сингапур, Бангкок и Шри-Ланку. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила в субботу Польскому агентству печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня ночью было принято решение о том, что наши самолеты будут избегать воздушное пространство Ирана. Все рейсы, в плане которых был перелет через воздушное пространство Ирана, будут реализованы по измененному маршруту", - информировал исполняющий обязанности пресс-секретаря LOT Михал Черницкий, заверив, что это решение значительно не повлияет на регулярность и продолжительность рейсов.

Как пояснил Черницкий, решение избегать полетов над Ираном было принято авиакомпанией из соображений безопасности. "Безопасность - приоритет Польских авиалиний LOT. Мы ведем постоянный мониторинг ситуации в Иране и находимся в контакте с польским МИД", - добавил он.

После нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке ситуация в этом регионе резко обострилась. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник из числа гражданских. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани.