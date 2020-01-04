https://news.day.az/world/1191251.html В Буркина-Фасо подорвали автобус со школьниками, много погибших
По данным агентства, инцидент произошел в департаменте Тоэни провинции Суру на юго-западе Буркина-Фасо, когда автобус, перевозивший школьников, наехал на мину.
Четырнадцать человек погибли, четверо получили ранения", - заявил агентству представитель военных.
В Буркина-Фасо подорвали автобус со школьниками, много погибших
Четырнадцать человек, среди которых были школьники, погибли в результате взрыва придорожной бомбы в субботу в Буркина-Фасо. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, инцидент произошел в департаменте Тоэни провинции Суру на юго-западе Буркина-Фасо, когда автобус, перевозивший школьников, наехал на мину.
"Автобус с учениками, направлявшийся в город Тома, наехал на придорожную бомбу.
Четырнадцать человек погибли, четверо получили ранения", - заявил агентству представитель военных.
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