Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада в районе посольства США. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

По поступающей информации, все подъезды к американской дипмиссии сейчас закрыты. Ранее сообщалось о взрыве в центре иракской столицы.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.