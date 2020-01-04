https://news.day.az/world/1191270.html Взрыв рядом с посольством США в Багдаде
Взрыв рядом с посольством США в Багдаде
Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада в районе посольства США. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.
По поступающей информации, все подъезды к американской дипмиссии сейчас закрыты. Ранее сообщалось о взрыве в центре иракской столицы.
"Зеленая зона" - хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре