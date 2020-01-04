CNN: США пока не планируют наносить новые удары по поддерживаемым Ираном силам
Вашингтон пока не намерен наносить новые удары по поддерживаемым Тегераном формированиям на территории Ирака или других стран, если американские силы не будут атакованы. С таким утверждением выступил в субботу телеканал СNN, передает ТАСС.
По словам его источников из числа официальных лиц США, в настоящее время военные и сотрудники разведывательных служб проводят консультации относительно того, когда Иран может предпринять ответные шаги в связи с ударом американских ВВС в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Как отмечает телеканал, Вашингтон пытается установить, готовится ли Тегеран нанести ответные удары в ближайшие несколько дней или позднее.
В публикации утверждается, что есть свидетельства подготовки в исламской республике к возможному применению баллистических ракет малой и средней дальности. По сведениям CNN, у американской стороны пока нет полной уверенности в том, что Иран воспользуется указанными вооружениями. Вашингтон пытается получить больше информации с помощью спутников и другими методами.
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