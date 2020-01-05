Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур в связи с убийством в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Об этом говорится на официальной странице главы иракского правительства в сети Twitter.

Сообщается, что траур объявлен начиная с субботы, передает РИА Новости.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.