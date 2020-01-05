https://news.day.az/world/1191288.html У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси. Об этом сообщает телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Авиалайнер Bombardier Dash 8 должен был выполнить рейс из Монреаля в канадский Сегеней. После ЧП самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.
Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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