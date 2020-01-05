Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, в случае нападения, столкнется с новейшей военной техникой, на которую США потратили "два триллиона долларов".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом написал президент в Twitter.

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику", - написал президент. Он подчеркнул, что в мощи США не имеет равных себе стран.

Он подчеркнул, что в случае нападения Ирана, США нанесут по ним беспрецедентный по своей силе удар.

"Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону... и без колебаний!" - заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, в том числе объектам иранской культуры, если будут атакованы американцы. Упомянутые Трампом 52 цели соотносятся с числом захваченных в Иране в плен американцев в ноябре 1979 года после исламской революции в стране. Заявление о возможности нападения на объекты иранской культуры нарушает нормы международного права.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.