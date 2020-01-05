Ряд ливанских адвокатов подали заявку в суд Ливана с требованием предъявить иск бывшему главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону, сбежавшему из-под домашнего ареста в Японии, в связи с посещением им Израиля в прошлом, что запрещено законодательством Ливана. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны предпринимать в отношении Гона такие же действия, какие были бы предприняты в отношении обычного человека, совершившего преступление. Вне зависимости от того политик это или известное лицо, он не должен избежать суда", - заявил телеканалу один из подавших заявку адвокатов.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.

Ранее японский телеканал NHK, предположительно, восстановил картину бегства Карлоса Гона. В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Очевидцы рассказали телеканалу, что Карлос Гон в самолете замечен не был, однако на борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой около одного метра. Версию о том, что в одном из кейсов находился экс-глава Nissan сообщало и издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле. Спустя полтора часа Гон, предположительно, вылетел в Ливан на другом частном самолете.

В субботу стало известно, что турецкий суд выдал ордеры на арест пятерых человек в связи с делом о побеге экс-главы Nissan. Подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей. В свою очередь, ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также начала обыск в его доме. Существует версия, что при побеге Гону помогали сотрудники двух частных охранных компаний - американской и ливанской.

