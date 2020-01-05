Американскому присутствию на Ближнем Востоке придет конец, как только Иран ответит на убийство генерала Сулеймани. С таким заявлением выступил глава Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами. Месть он пообещал стратегическую. В Вашингтоне не растерялись: Трамп заявил, что если Тегеран выполнит угрозу, США нанесут удар по 52-м иранским целям, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке видела много антивоенных протестов - Вьетнам, Ирак. Теперь - Иран. Призыв один и тот же: пора остановиться. В Вашингтоне аналогичные плакаты появились прямо у Белого дома. Держали их в руках, в том числе, и знаменитости. Так, актриса Джейн Фонда призвала: "Пожалуйста, поймите! Пентагон - это самый большой ведомственный потребитель горючего ископаемого в мире. И мы больше не можем терять жизни американцев, убивать людей и разрушать окружающую среду из-за нефти и ископаемого топлива".

В Белом доме к таким призывам традиционно не прислушиваются. В прессе наперебой сообщают, что Вашингтон приступил к переброске на Ближний Восток американских солдат. Речь пока идет о четырех тысячах военнослужащих. По мнению аналитиков, Соединенные Штаты встали в боевую стойку, нанесли удар в виде убийства иранского генерала и теперь ждут ответа от Тегерана, чтобы развязать настоящую битву. Иран ранее пообещал отомстить за Касема Сулеймани, погибшего в результате американского авиаудара. Трамп решил предупредить, что будет месть, будет и новый удар, и не один. "Иран очень смело говорит о нападении на определенные активы США, чтобы отомстить за то, что мы избавили мир от их лидера террористов [...]. Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложника, захваченных Ираном много лет назад. И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - пригрозил глава американской администрации.

Число мишеней - 52 - выбрано по числу заложников, захваченных в американском посольстве в Тегеране в 1979 году и освобожденных только два года спустя. И Вашингтон не исключает, что ситуация может повториться. Всем американцам настоятельно рекомендовано покинуть Иран. Ответных шагов от Тегерана ожидают в течение ближайших недель. Пока США по сути готовятся к новой войне, Европа никак не может прийти к единому мнению по поводу убийства Сулеймани.

Министр обороны Великобритания предсказуемо встает на сторону ближайшего союзника, который пообещал новое торговое соглашение после Brexit. Тем временем, в Бундестаге заявили о нарушении Вашингтоном международного права. Глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених отметил: "Было нарушено международное право, а также пострадало наше понимание о применении государственной силы, которое опирается на право и демократию и ограничено ими[...] Целенаправленное убийство гражданских лиц и государственных представителей, которые напрямую не участвуют в боевых действиях или от которых не исходит непосредственная угроза для других, не соответствует праву и не представляет собой легитимное средство".

Тем временем, глава немецкого МИД Хайко Маас рассчитывает на диалог с Ираном для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации. Он пообещал задействовать все доступные рычаги,заявив при этом, что Германия в составе международной коалиции должна продолжать свою миссию в Ираке для противодействия ИГИЛ (запрещена в РФ). В Дании и Швеции такого мнения не придерживаются, на фоне роста напряженности в регионе обе страны работу своих военных инструкторов в Ираке решили прекратить. "Мы прекращаем наши операции на территории Ирака. Наше решение связано с напряженной обстановкой, которая сейчас там складывается. Именно из-за нее мы и решили прекратить операции. Вопрос отправки наших военных на родину является предметом обсуждений между Вооруженными силами страны и министерством", - пояснила пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Кристина Сваан.

Своих военных европейцы хотят увести подальше от американских, которые на Ближнем Востоке превратились в ходячие мишени. Представители возглавляемой США коалиции уже подтвердили, что накануне две военные базы в Багдаде и Баладе, которые используются американскими военными, подверглись ракетному обстрелу.