Умер российский врач-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком желудка. Об этом в Facebook написала жена Анна, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Павленко скончался 5 января в 8:20 в Санкт-Петербурге. При этом в YouTube-канале портала "Такие дела" появилось последнее обращение онколога. "Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер", - заявляет на записи врач.

Портал по договоренности с онкологом объявил о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видео- документалистов и журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. Половина собранных средств будет ежемесячно переводиться его семье, другая часть будет распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.

2 января онколог опубликовал прощальное письмо. Павленко рассказал, что болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило ему шансов. Врач попросил помощи для своей семьи и оставил в посте реквизиты супруги.

В марте 2019 года 39-летний хирург-онколог Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка в третьей стадии. Врач решил вести видеоблог и записывать подкасты о лечении и проблемах онкобольных. Публикации запланированы на сайте издания "Такие дела". Также хирург завел Telegram-канал "Жизнь человека".