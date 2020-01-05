Прокуратура Токио в воскресенье на основе соответствующего судебного постановления конфисковала у адвокатов экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона три его заграничных паспорта. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что прокуратура забрала из офиса группы адвокатов Гона его французский, ливанский и бразильский паспорта. Ранее сообщалось, что у Карлоса Гона было два французских паспорта - по одному из них он и прибыл на территорию Ливана в конце 2019 года. Токийская прокуратура в настоящее время продолжает следствие по новому делу, открытому в отношении Гона по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства Японии.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.