Почти 500 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 488 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 212 человек (женщин - 64, детей - 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 276 человек (женщин - 83, детей - 141)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись два беженца.

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Также специалисты уничтожили 33 взрывоопасных предмета.
 

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