Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест США в связи с угрозой американского президента Дональда Трампа нанести удары по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в иранский МИД был вызван посол Швейцарии, представляющей интересы США в Тегеране.

"Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протесты Ирана по поводу угроз, нарушающих международные нормы и право", - говорится в сообщении министерства.



Отмечается, что подобные враждебные угрозы нападения на исторические объекты представляют собой военное преступление.

Ранее президент США пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы со стороны Вашингтона прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

