У США есть право на самооборону и Лондон "с пониманием относится к ситуации, в которой оказался Вашингтон".

Об этом заявил телеканалу Sky News министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, комментируя убийство в Багдаде в результате авиаудара США командующего иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Однако теперь мы хотим деэскалации", - добавил Рааб.

По словам британского министра, он встретится с госсекретарем США Майком Помпео в ходе своего визита в Вашингтон на следующей неделе. Тем временем Соединенное Королевство принимает меры для защиты своих подданных во всем регионе Ближнего Востока. В частности, корабли Королевского военно-морского флота будут сопровождать британские суда в Ормузском проливе.

МИД Великобритании предупредил британских подданных в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах о необходимости сохранять бдительность после ликвидации Сулеймани, передает "Интерфакс". Предупреждение о возможной опасности для британцев касается также таких стран, как Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль и Ливан, а также Афганистан и оккупированные палестинские территории.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что президент США Дональд Трамп принял решение об уничтожении генерала Сулеймани вопреки последним разведданным и сомнениям в своей администрации. По сведениям журналистов, глава Белого дома просто проигнорировал отчет разведки от 30 декабря. В нем говорилось, что это был "обычный понедельник на Ближнем Востоке" и что ничего из ряда вон выходящего в поездках Касема Сулеймани по региону не было.