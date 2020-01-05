Белый дом формально проинформировал американский Конгресс об операции по ликвидации командира иракского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в Ираке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, закон США о военных полномочиях обязывает президента в течение двух суток предоставлять парламенту доклад о введении американских войск на территорию других государств без объявления войны либо о существенном увеличении их численности за рубежом.

Однако конгрессмены-демократы негативно восприняли предоставленный им документ, который, по словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, "вызвал больше вопросов, чем дал ответов".

"Этот документ вызывает серьезные и неотложные вопросы о сроках, порядке и обосновании решения администрации начать военные действия против Ирана", - заявила она.

Пелоси назвала действия администрации Дональда Трампа "провокационным и непропорциональным военным вмешательством", отметив, что решение президента "подвергло опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки" и союзников США.

"Это начало военных действий было предпринято без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с Конгрессом и без обоснования четкой, как предусмотрено законом, стратегии как для Конгресса, так и для общественности", - добавила спикер Палаты представителей.

Пелоси призвала Белый дом немедленно провести брифинг для Конгресса как о самой операции, так и о последующих шагах.

Напомним, что 3 января Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командир сил специального назначения Ирана "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

Министерство обороны США информировало, что операция была проведена по распоряжению Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

После этого бывший вице-президент США и участник новой президентской гонки Джозеф Байден поддержал ликвидацию, но признал, что это может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.