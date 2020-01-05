Тегеран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя заявление президента США Дональда Трампа касательно возможных ударов по Ирану, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иран готов ответить на любые угрозы или действия в отношении национальной безопасности и территориальной целостности", - сказал Аракчи вызванному послу Швейцарии, представляющей интересы США в Иране.



Он добавил, что Иран оставляет за собой "неоспоримое" право ответить США за убийство генерала Касема Сулеймани.

Ранее президент США пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы со стороны Вашингтона прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

